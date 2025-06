COLORADO: Concurso Leiteiro da 37ª Expocol premia produtores e destaca desempenho de vacas e novilhas leiteiras

Entre os dias 12 e 14 de junho, aconteceu o tradicional Concurso Leiteiro da 37ª Expocol, em Colorado do Oeste, reunindo produtores da região em uma competição que teve seis ordenhas no total.

Participaram do torneio 16 vacas adultas e seis novilhas, com destaque para altos volumes de produção e incentivo ao setor agropecuário do Cone Sul de Rondônia.

A premiação dos campeões foi realizada na manhã deste domingo, 15 de junho, com patrocínio da ASCCOL, Sicoob Credisul e Laticínio Vitória. Os vencedores em cada categoria receberam prêmios em dinheiro: R$ 8 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º), R$ 4 mil (3º), R$ 3 mil (4º), R$ 2 mil (5º) e R$ 1 mil (6º).

Além disso, R$ 3 mil foram divididos entre os produtores não classificados, e R$ 1 mil foram sorteados entre todos os participantes. Um sorteio de uma motocicleta zero quilômetro também foi realizado entre os participantes do Concurso Leiteiro e do Julgamento de Bezerros.

Classificação final – Categoria Vacas Adultas:

Tangerina, de Maicon Pablo – 198,3 kg (melhor ordenha: 33,6 kg)

Sempre Bom, de Mascarenhas – 178,2 kg

Rafaela, de José Paiva – 164,5 kg

Quebra, de Nenão – 142,8 kg

Pombinha, de Maicon Pablo – 142,3 kg

Fumaça, de Weslei Faria – 137,6 kg

Classificação final – Categoria Novilhas:

Lupita, de Éder Faria – 147,1 kg (melhor ordenha: 25,3 kg)

Nita, de José Paiva – 111,9 kg

Bela Vista, de Wender Rosa – 90,4 kg

Verinha, de Joaquim Faria – 79,7 kg

Nenê, de Paulinho – 78,3 kg

Beija-Flor, de Felipe Menezes – 48,1 kg

Durante a premiação, Ênio Milani, representante da ASCCOL, destacou o sucesso do evento. “Mais uma vez, a sensação é de dever cumprido. A associação realizou não apenas uma grande festa, mas também uma ação de incentivo ao setor produtivo, com difusão de conhecimento e oportunidades de negócios”, afirmou.

Entre os produtores participantes, o sentimento foi de gratidão e valorização do evento, considerado a principal feira agropecuária do Cone Sul de Rondônia e uma das maiores da região Norte do país.