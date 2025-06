Deputada Rosangela Donadon participa da 37ª Expocol e anuncia investimentos para Colorado do Oeste

A deputada estadual Rosangela Donadon esteve presente na 37ª edição da Expocol, na noite do sábado, 14 de junho, em Colorado do Oeste.

Durante sua visita, a parlamentar concedeu entrevista ao Extra de Rondônia e destacou os investimentos feitos por meio de seu mandato para apoiar o evento e fortalecer o desenvolvimento do município e da região do Cone Sul de Rondônia.

Segundo Rosangela, ela participa da feira todos os anos e colabora com sua realização. “Todo ano participo, prestigio e contribuo com a festa. Este ano destinei um valor de R$ 150 mil que vai contemplar o parque de exposições com aquisição de implementos agrícolas para a ASCCOL – Associação dos Criados do Município. Muito em breve o recurso estará disponível na conta da organização”, afirmou, ao entregar o Ofício do benefício na arena do parque de exposições.

A deputada também ressaltou a importância da Expocol como evento tradicional que reúne famílias e valoriza a cultura sertaneja. “É uma festa das famílias, precisamos continuar promovendo esse tipo de evento e mantendo viva essa cultura aqui no nosso Cone Sul”, declarou.

Durante a entrevista, Rosangela Donadon mencionou que Colorado do Oeste foi o ponto de partida de sua trajetória política e que, por isso, destinou quase R$ 9 milhões em recursos para o município, contemplando áreas como saúde, educação e esporte. Ela também destacou a realização recente de um rodeio na cidade, que, segundo ela, atraiu grande público e compartilha do mesmo perfil cultural da Expocol.

“O rodeio é esporte, cultura e lazer. Tudo o que oferece lazer às nossas famílias e aos nossos jovens precisa do apoio do poder público. Uma festa como essa tem custo alto, e por isso o suporte do estado e do município é essencial. Já nesta realização da ASCCOL, minha parte eu fiz, com o recurso de R$ 150 mil para ajudar na realização da Expocol”, afirmou.

Rosangela concluiu reafirmando seu compromisso com a região do Cone Sul. “Enquanto eu estiver como representante da população, estarei contribuindo com eventos como este, que, além de proporcionar entretenimento, ajudam a movimentar a economia do município. Expositores, agroindústrias, empresários, todos ganham com uma festa que valoriza o agronegócio”, finalizou.