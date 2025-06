Menor provoca acidente em Vilhena, foge com ajuda de familiar e mãe é levada para delegacia

Na segunda-feira, 16, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, no local a equipe policial entrou em contato com os envolvidos. Um deles, identificado como K.J.G.R., relatou que conduzia uma motocicleta Honda POP 100, de cor azul, seguindo no sentido COHAB, quando o motociclista à sua frente efetuou uma conversão à esquerda sem sinalizar, tornando impossível evitar a colisão.

O outro envolvido foi identificado como K.P., menor de idade, que conduzia uma motoneta Honda Biz 110i, de cor prata, pertencente à sua mãe. Questionado pelos policiais, o jovem afirmou que realizou a conversão à esquerda, subindo no canteiro central da via para encurtar o trajeto.

Após o acidente, o menor entrou em contato com o pai de sua namorada e pediu que ele retirasse a motoneta do local antes da chegada da polícia, levando o veículo para uma chácara. Antes de sair, ele teria dito ao condutor da Pop: “Cada um que arque com seu prejuízo”, demonstrando desinteresse em prestar socorro.

A Polícia Técnica-Científica (Politec) chegou a ser acionada, mas ao ser informada de que um dos veículos havia sido removido do local, optou por não comparecer.

Posteriormente, o adolescente foi localizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento por uma luxação no pé direito.

Já o condutor da Pop sofreu escoriações nos membros superiores e inferiores do lado direito, além de cortes na parte interna da boca, mas recusou atendimento médico.

Diante dos fatos, a mãe do menor foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e deverá responder por entregar veículo automotor a pessoa não habilitada.