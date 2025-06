VÍDEO: Acidente entre motocicletas deixa três feridos no bairro Bodanese em Vilhena

No início da tarde desta quarta-feira, 18, um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de uma motoneta Honda Drem saía do estacionamento de um supermercado localizado na via, quando colidiu com o condutor de uma motocicleta Honda CG, que trafegava no sentido da Avenida Melvin Jones.

Com o impacto da colisão, ambos os envolvidos foram arremessados ao solo e sofreram ferimentos. Eles receberam os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao Hospital Regional. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou a equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec) para realizar os procedimentos periciais que deverão apontar as circunstâncias exatas do acidente.

