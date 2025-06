Casa é alvo de disparos de arma de fogo no bairro Assossete em Vilhena

Na noite desta quinta-feira, 19, uma residência localizada na Rua 8504, no bairro Assossete, em Vilhena, foi alvo de diversos disparos de arma de fogo, gerando tensão entre os moradores da região.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o imóvel seria utilizado como ponto de venda de entorpecentes por um homem identificado como A.S.P., de 49 anos, conhecido no meio policial pelo apelido de “Perigo”.

Testemunhas relataram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta de cor prata. Ao pararem em frente à residência, perguntaram pelo morador, e, sem esperar resposta, efetuaram vários disparos em direção à casa. Os tiros atingiram a parede e a janela de blindex do imóvel.

Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde encontrou cápsulas deflagradas de calibre 9mm espalhadas pelo chão.

A ocorrência foi registrada e será investigada pelas autoridades competentes.