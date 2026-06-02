Mulher é presa com drogas e balança de precisão após abordagem da PM em Vilhena

Uma abordagem de rotina realizada por uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher por suspeita de tráfico de drogas e na apreensão de maconha, cocaína e uma balança de precisão, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência teve início nas proximidades da Praça do Setor 19, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, durante patrulhamento pela Avenida Rondônia.

Os policiais avistaram uma mulher identificada pelas iniciais M.V.M.S., conduzindo uma motoneta Honda Biz, a qual, ao notar a aproximação da viatura, a condutora demonstrou nervosismo e acelerou o veículo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com a suspeita, porém, no compartimento sob o banco da motoneta, foram localizadas duas porções de maconha embaladas em invólucros plásticos.

Questionada, a mulher afirmou ser usuária da droga e informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em seguida, relatou aos policiais que mantinha uma quantidade maior de entorpecentes em sua residência, localizada no Setor 22.

No imóvel, os militares encontraram uma bolsa contendo 16 porções de maconha, dois invólucros com substância semelhante à cocaína, um tablete de maconha pesando aproximadamente 118 gramas e uma balança digital de precisão.

Ao ser questionada sobre a origem dos entorpecentes e a finalidade da balança, a suspeita optou por permanecer em silêncio, exercendo seu direito constitucional.

Diante dos fatos e das evidências encontradas, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.

A motoneta foi apreendida e removida ao pátio da Ciretran em razão de infrações de trânsito. Todo o material recolhido foi entregue à Polícia Civil para as providências cabíveis.