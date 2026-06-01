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terça-feira, 02 de junho de 2026.

Mulher é detida após furtar produtos de beleza em supermercado de Vilhena

Suspeita teria escondido os itens e tentado deixar o estabelecimento sem realizar o pagamento
Imagem: Arquivo Extra de Rondônia

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena nesta segunda-feira, 1º de junho, após ser flagrada furtando produtos de um estabelecimento comercial da cidade.

De acordo com informações, a suspeita foi observada por funcionários enquanto escondia dois produtos de beleza e seguia em direção à saída sem efetuar o pagamento.

Ao ser abordada ainda nas dependências do comércio, os itens foram encontrados em sua posse.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a recuperação dos produtos e os indícios da prática de furto.

Diante dos fatos, a mulher foi apresentada na UNISP, juntamente com os objetos recuperados, para as providências cabíveis.

O caso foi registrado como furto consumado e encaminhado à autoridade judiciária competente para análise e demais procedimentos legais.

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