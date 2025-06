Suspeito é preso por tráfico de drogas com quase 600 gramas de maconha e pé da planta no quintal em Vilhena

Na noite desta quinta-feira, 19, uma ação conjunta entre a guarnição da Patrulha Reforço, Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI) e Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas em Vilhena.

A operação foi realizada na Avenida Tancredo Neves, onde os policiais abordaram um veículo Chevrolet Corsa, cor prata, suspeito de estar sendo usado no transporte de entorpecentes.

De acordo com as investigações do NI, o automóvel vinha sendo monitorado há dias, com registros anteriores que indicavam seu uso para a entrega de drogas. Inclusive, no dia 23 de maio deste ano, o sistema SISEG registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo mesmo motivo.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor do veículo, identificado como I.F.G. No entanto, durante a revista no interior do carro, os policiais localizaram 15 porções de maconha embaladas individualmente em sacos do tipo ZIP, totalizando cerca de 97 gramas da droga, além de R$ 239,00 em dinheiro.

Ao ser questionado, I., confessou que havia comprado cada porção por R$ 50,00 e pretendia revendê-las por R$ 100,00. Ele ainda revelou que guardava mais drogas em sua residência, localizada na Rua 7603, no bairro Orleans.

No local, I., permitiu a entrada dos policiais e os levou até seu quarto, onde foram encontrados um pote de vidro com cerca de 360 gramas de maconha, duas sacolas com folhas secas da mesma substância (aproximadamente 136 gramas), diversas sementes da planta, uma balança de precisão e várias embalagens plásticas do tipo ZIP Lock.

Ainda durante a busca, foi localizado no quintal da residência um pé de maconha com cerca de dois metros de altura, que foi retirado do solo e apreendido como prova do crime.

Diante dos fatos, I., foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com todo o material apreendido, incluindo o veículo utilizado para o transporte das drogas, o dinheiro em espécie, um aparelho celular iPhone 11 e os entorpecentes.

A operação contou ainda com o apoio tático da equipe do PATAMO, que reforçou a segurança durante a abordagem e as diligências, garantindo a integridade dos envolvidos na ocorrência.

O caso segue sob investigação e I., poderá responder por tráfico de drogas e cultivo ilegal de entorpecentes.