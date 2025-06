Durante patrulha, PM aborda suspeitos e apreende droga com apenado monitorado por tornozeleira em Vilhena

Na tarde de sábado, 28, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava rondas de rotina pela Rua 1001, no bairro Cidade Nova, em Vilhena, quando se deparou com duas motocicletas que entraram de forma brusca na via, atitude que levantou suspeita por parte dos policiais.

Os veículos abordados foram uma Honda/CG Titan, de cor preta, com apenas o condutor, e uma Honda/Biz, de cor vermelha, conduzida por um homem que levava um passageiro na garupa. Diante da atitude suspeita, a guarnição deu ordem de parada e realizou a abordagem dos envolvidos.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram com o passageiro da Biz, identificado como G.F.S., uma porção de substância entorpecente do tipo cocaína, que estava no bolso da bermuda. Ao ser questionado, ele confirmou que a droga era sua e que havia pago R$ 50,00 pela substância.

Ainda segundo a ocorrência, G., utilizava tornozeleira eletrônica e informou que cumpre pena em regime de monitoração por envolvimento em um roubo de veículo automotor, ocorrido em 2021.

Nada de ilícito foi encontrado com os demais abordados, que foram devidamente identificados e liberados no local.

Diante da situação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor de G., que deverá responder por posse de substância entorpecente.