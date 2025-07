ELEV3R equipe de robótica do SESI Vilhena ganha torneio internacional na Austrália

A equipe de Robótica da categoria First Lego League Chalange (FLL) ELEV3R, do SESI de Vilhena, conquistou a segunda colocação no Asia Pacific Open Championship (APOC), torneio internacional realizado nos últimos dias 3 a 6, em Sidney, na Austrália. Competindo com mais de 70 equipes, o time de Rondônia mostrou sua força.

Os bons resultados chegaram já no primeiro dia, com a ELEV3R ficando em 1º lugar no desafio da mesa, com uma relativa folga para o 2º colocado. “Esse foi o placar da pontuação da mesa no primeiro round que a equipe ELEV3R e treinamos para chegar a este desempenho”, explicou o professor técnico, Silvio Vichroski. A expectativa se confirmou e o desempenho do robô também foi satisfatório. “Fomos superados pela academia de robótica da Malásia, que fez uma brilhante apresentação”, informou Vichroski.

A equipe que representou o SESI de Vilhena viajou composta pelos alunos Thalita Lipke Machado, 14, da 1ª Série do Novo Ensino Médio (NEM), Diogo Corrêa dos Santos, 13, Lavínea de Quadros Rodrigues e Maria Júlia Demarque, 13, os três do 9° ano do Ensino Fundamental II e Samara Nunes Alves, 12, 8° ano, tiveram ainda como técnica a professora Lorinês Cesne.

Lorinês explicou que todos os anos, as melhores equipes que participam do torneio Nacional, se credenciam para participar das competições internacionais. “Como ficamos em 8º lugar no Festival SESI de Robótica nesse ano, garantimos uma vaga para competir na Austrália, e nosso desafio foi trazer essa conquista para o SESI de Rondônia”, comemorou.

Mas para atingir esse resultado, a equipe teve uma rotina de treinos no contraturno das aulas, para não atrapalhar a frequência e o desempenho em sala de aula. Para essa etapa mundial, a equipe fez algumas alterações no visual de apresentação e nos uniformes levaram as características e espécies da fauna e da flora que representam Rondônia e a Amazônia.

O tema dessa vez foi “Bandeirantes de Rondônia”, que foi traduzido pelo colete de explorador e pela bandana, itens característicos de desbravadores. Foi incluído como adereço no colete, 8 botons temáticos que falam um pouco da nossa cidade Vilhena, estado de Rondônia e Amazônia, entre eles o lobo guara: mascote de Vilhena; a agropecuária, o café, o tambaqui, a arara azul: representando a Amazônia, a onça pintada, o pirarucu e os rios: representando o Rio Madeira e Rio Guaporé, e a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e as Três Caixas d’Água de Porto Velho e cartões postais de Rondônia”, ressaltaram os técnicos da ELEV3R.

O gerente da Unidade, Silvio Leite parabenizou o grupo, destacando o grau de preparação que eles tiveram e pela seriedade com que todos encararam o desafio de disputar essa competição internacional. “Vimos o quanto eles se dedicaram para levar o nome do SESI além das fronteiras brasileiras, sem se descuidar das atividades do dia a dia da escola. Também gostaria de agradecer a todos que nos apoiaram e ajudaram a concretizar esse projeto”, evidenciou.

O superintendente regional do SESI, Alex Santiago, também enalteceu o resultado obtido pelo grupo no torneio de Sidney. “O desempenho da robótica do SESI é fruto de um conjunto de ações, que vem de algum tempo, e que se consolida com esse resultado na Austrália, que vem em decorrência do trabalho desenvolvimento pelo Departamento Regional de Rondônia, que colocou duas equipes (Porto Velho e Vilhena), em competições internacionais”, ponderou.

“Estão todos de parabéns”, acrescentou Santiago, enfatizando o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO) por acreditar no potencial dos alunos do SESI, bem como os conselheiros das entidades (SESI e SENAI), professores, diretores e demais colaboradores do Sistema FIERO, que de uma forma ou de outra contribuíram para que os alunos representassem o Estado da melhor forma possível. “Essa foi a conquista de um time que demonstra seriedade e robustez na proposta didático pedagógica e que por meio dos princípios da robótica (planejamento, automação, trabalho em equipe), auxiliam a inserção desses jovens mundo de trabalho e que traz visibilidade para o nosso regional”, complementou o superintendente do SESI.