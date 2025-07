Homem é esfaqueado após desentendimento comercial em Chupinguaia; suspeito está foragido

A Polícia Militar atendeu, no fim da tarde desta segunda-feira, 7, uma ocorrência de lesão corporal grave no município de Chupinguaia, distante cerca de 120 km de Vilhena.

A guarnição foi acionada pelo Hospital de Pronto-Socorro local, que informou a entrada de um homem ferido por arma branca. Ao chegar à unidade, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido esfaqueada na região do abdômen após um desentendimento de natureza comercial.

Populares socorreram o homem e o levaram até o hospital de Chupinguaia. Diante da gravidade do ferimento, ele foi transferido por ambulância para Vilhena, onde receberia atendimento especializado. Até o fechamento da ocorrência, seu estado de saúde não havia sido oficialmente divulgado.

Durante as diligências, a PM foi até a residência do suspeito, onde encontrou uma faca com características compatíveis com a usada no crime. O objeto, que apresentava manchas semelhantes a sangue, foi apreendido e será encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.

O autor da agressão segue foragido, e a polícia realiza buscas para localizá-lo.