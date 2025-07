VÍDEOS: caminhoneiro denuncia más condições da BR-435 entre Cerejeiras e Pimenteiras

O caminhoneiro Nelson Martins de Oliveira usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (10) para denunciar as péssimas condições da BR-435, no trecho entre Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, na região sul do Estado de Rondônia.

Nos vídeos gravados durante o deslocamento, ele mostra grandes buracos na pista e alerta sobre os riscos de acidentes, especialmente no trecho entre a Linha 4 e a Linha 5 da Quarta Eixo, sentido Pimenteiras.

Segundo Nelson, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) teria iniciado uma obra de recuperação no local, mas os trabalhos foram interrompidos ainda na última sexta-feira, após cerca de 10 metros de manutenção. Desde então, segundo ele, o trecho permanece abandonado, com diversos buracos que oferecem perigo constante aos motoristas.

De acordo com o caminhoneiro, a rodovia BR-435 é a mesma que liga Vilhena a Pimenteiras do Oeste, passando por Colorado do Oeste e Cerejeiras.

No vídeo, ele destaca que parte da estrada, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Rondônia (DER), tem recebido melhorias. No entanto, o trecho mantido pelo DNIT apresenta problemas graves de infraestrutura.

Nelson relatou prejuízos causados pelos buracos, incluindo o estouro de um pneu de seu caminhão. Ele ainda mencionou que um colega caminhoneiro quebrou a balança e o molejo do veículo e outro, ao tentar evitar colisão, precisou sair da pista para não bater na traseira de outro caminhão.

Os vídeos publicados por Nelson mostram, com detalhes, a situação crítica da pista durante o período da manhã. Ele faz um apelo para que providências sejam tomadas com urgência a fim de evitar mais acidentes e prejuízos aos motoristas que trafegam pela região.

>>> ASSISTA AOS VÍDEOS ABAIXO: