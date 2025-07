Adolescentes são flagrados com bebidas, cigarro e vestígios de maconha em casa no centro de Vilhena

Na tarde da última quinta-feira, 10, por volta das 15h30, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma denúncia de perturbação da ordem pública em uma residência localizada na Rua Osvaldo Cruz, no centro de Vilhena.

Segundo relatos de vizinhos, o local apresentava grande movimentação de adolescentes, além de barulho excessivo, gerando suspeitas de possível uso de entorpecentes e fornecimento de bebidas alcoólicas a menores.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais foram recebidos por uma adolescente que informou ser filha da proprietária do imóvel. Durante a averiguação, foram localizadas garrafas de bebida alcoólica, uma bebida energética, um narguilé, diversas carteiras de cigarro, papel tipo seda, cerca de R$ 143,00 em dinheiro e dois cigarros parcialmente consumidos contendo substância com características semelhantes à maconha.

A equipe também constatou forte odor da substância no ambiente e indícios de consumo recente. Alguns dos adolescentes presentes exalavam odor de bebida alcoólica, indicando consumo prévio.

A responsável pela residência foi acionada e compareceu ao local, sendo informada sobre a situação. Diante da quantidade de menores envolvidos, foi necessário o uso do compartimento de segurança da viatura para condução à Unidade Integrada de Polícia (UNIP), onde a ocorrência foi registrada para providências legais.

Uma das adolescentes, de 12 anos, foi transportada separadamente, com os devidos cuidados previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um maior de idade também foi localizado na casa e conduzido para prestar esclarecimentos.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis.