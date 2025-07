Barbearia inova com plano de assinatura mensal e cortes ilimitados em Vilhena

A cidade de Vilhena passa a contar com uma novidade no setor de beleza masculina que tem despertado a atenção de clientes e da mídia local.

Sr. Oziel Barbearia se destaca pela inovação ao adotar um sistema de assinatura mensal: por apenas R$ 89,90, os clientes têm direito a cortes ilimitados, unindo praticidade, economia e cuidados constantes com o visual.

Com ambiente sofisticado, atendimento de excelência e profissionais qualificados, o espaço vem conquistando um público fiel que valoriza conveniência, qualidade e bom custo-benefício.

Segundo o proprietário, a proposta é facilitar a rotina dos clientes. “Eles não precisam mais se preocupar com valores por corte ou com agendamentos complexos. É só chegar e cuidar do visual”, afirmou.

Além do plano inovador, os assinantes contam com um aplicativo exclusivo, onde podem acompanhar agendamentos, esclarecer dúvidas com a equipe e gerenciar sua assinatura de forma prática e rápida.

A barbearia, que tem se destacado por sua proposta diferenciada, conta atualmente com duas unidades em Vilhena:

Unidade I – Avenida Major Amarante, nº 4688, Centro

Unidade II – Avenida Jô Sato, nº 143, Jardim América

Mais informações podem ser encontradas no Instagram oficial: @seuozielbarbearia