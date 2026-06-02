FFER Academy lança curso de arbitragem com apoio da CBF para formar novos profissionais em RO

Com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a FFER Academy dará início ao curso de formação de novos árbitros em Rondônia.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o quadro de profissionais aptos a atuar nas competições estaduais e nacionais, acompanhando o crescimento do calendário do futebol rondoniense.

Visando fortalecer a arbitragem local, o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa, e o vice-presidente Bruno Costa se reuniram com os diretores da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, presidente da CA/CBF, e Netto Góes, diretor de arbitragem da entidade.

Durante o encontro, Heitor Costa destacou a necessidade de ampliar as oportunidades de capacitação e qualificação para novos profissionais da arbitragem.

“Temos que incentivar e gerar oportunidades. Estamos focados no curso de arbitragem, que representa uma chance de formação para novos árbitros. Trabalhamos para fortalecer o futebol de Rondônia, ampliando a participação dos nossos filiados em competições nacionais e organizando atualmente 25 competições estaduais. São muitos jogos e, por isso, precisamos aumentar nosso quadro de árbitros e continuar investindo na qualificação da arbitragem”, afirmou.

Para o vice-presidente da FFER e diretor da CBF, Bruno Costa, o momento vivido pela arbitragem rondoniense demonstra a importância do investimento na formação de novos talentos.

“Os árbitros de Rondônia estão cada vez mais presentes no cenário nacional. Atualmente, temos profissionais atuando nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além de escalados em decisões importantes. Isso mostra que a arbitragem do Estado conquistou reconhecimento nacional. Com o apoio da CBF, vamos formar novos árbitros para atender à demanda crescente do futebol brasileiro”, ressaltou.

De acordo com a CBF, a meta para 2026 é promover mais de 200 árbitros e assistentes em todo o país, com prioridade para jovens de até 30 anos. Atualmente, o quadro nacional de arbitragem conta com 927 profissionais, sendo 734 árbitros e assistentes de linha.

A promoção dos novos integrantes seguirá critérios de observação e indicação das federações estaduais. A entidade também trabalha na criação de uma escola nacional de árbitros, com participação das federações na formação e no ranqueamento de seus profissionais.