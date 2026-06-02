Feirantes oficializam associação e celebram conquista histórica em Vilhena

Um importante passo para o fortalecimento da agricultura familiar e do comércio local foi dado nesta segunda-feira (1º), durante encontro realizado em Vilhena que marcou a criação da Associação dos Feirantes do município.

O momento foi celebrado pelos produtores como a concretização de um sonho antigo da categoria.

A reunião contou com a participação de feirantes, lideranças locais e representantes ligados ao mandato do deputado estadual Luizinho Goebel, que apoiou a iniciativa por meio de seu escritório regional.

De acordo com a assessora Joisse Martins, a formalização da associação representa o resultado de um trabalho construído ao longo de vários meses.

“Hoje vivemos um momento histórico para os feirantes de Vilhena. O sonho da Associação dos Feirantes agora é realidade. Foram dias de muito trabalho para construir essa base e hoje celebramos essa grande conquista. Nosso gabinete tem muito orgulho de caminhar junto com os produtores. Gratidão por fazer parte dessa história”, destacou.

A parte técnica relacionada à elaboração da documentação necessária para a criação da entidade foi conduzida por Joisse Martins, que prestou suporte aos produtores durante todo o processo de regularização.

Com a associação oficialmente constituída, os feirantes passam a contar com uma representação formal, o que poderá facilitar o acesso a programas de incentivo, projetos, capacitações e futuras parcerias voltadas ao fortalecimento do setor.

Os participantes do encontro destacaram que a união da categoria será fundamental para ampliar a organização das feiras, defender os interesses dos produtores e buscar novas oportunidades de desenvolvimento para a agricultura familiar em Vilhena.

A expectativa agora é que a nova associação inicie suas atividades de forma estruturada, promovendo ações que beneficiem diretamente os feirantes e contribuam para o crescimento da produção local.