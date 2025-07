COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

SONHO REALIZADO DE EDUARDO E LETÍCIA Em Cacoal/RO, o casamento do jovem casal, o empresário EDUARDO YAMADA SEPP da Distribuidora FRIOS CACOAL e a Arquiteta LETÍCIA CAVALCANTE foi em clima de pura emoção na cerimônia religiosa, e de pura descontração na elegante festa. O Toldu’s Buffet foi o responsável pelo saboroso cardápio da inesquecível noite de realização e felicidade de Eduardo e Letícia. Claro, que toda a estrutura de som e iluminação ficou por conta da respeitada empresa AgitoRO Som&Iluminação. E o lindíssimo e exclusivo vestido da noiva teve a assinatura da renomada Estilista Linda Von Rondon

POLIANA E O CAÇULINHA RAFAEL NA DISNEY Mês de julho é de férias escolares no Brasil, e a empresária POLIANA MIRANDA levou seu caçulinha o lindo RAFAEL para desfrutar das aventuras do maravilhoso Universal Studios Orlando, que inclui passeios inesquecíveis nos parques Universal Studios Florida, Islands of Adventure e Epic Universe. Com certeza a atenciosa mamãe mergulhou com Rafael nas atrações e entretenimentos dos três parques, aproveitando a ocasião para desestressar de sua rotina de empresária nas concessionárias que comanda em Cacoal e Rolim de Moura, a PSV FIAT, CITRÖEN e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, e ainda da GWM MEGA MOTORS da famosa marca GWM a linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado.

SICOOB FRONTEIRAS EM EVENTO Em Cacoal/RO, no último final de semana registrei parte da atenciosa e dinâmica equipe de gerentes do SICOOB FRONTEIRAS. Na foto Elizabete Gonçalves PJ, agente Caroline Martins, Sandra Cristina PF, agente Vanessa Marinho, Suzamar Valentin Rural e Daiele Lopes PF. Com 25 ANOS de atividades, a renomada cooperativa financeira está presente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

GWM MEGA MOTORS – SUV HÍBRIDO Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, registrei o pecuarista Arthur Ragnini e o maravilhoso GWM TANK 300 o SUV híbrido da nova era do Off-Road, projetado para ir além da performance e do design.

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, registrei a empresária Alessandra Stecca da Milhas Viagens e Turismo e a gestora de vendas Rute Mandrick da PSV Fiat, Citröen e Peugeot em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, registrei a empresária Poliana Miranda que recepcionou Francisco JR da empresa de produção de mídia e transmissão DNA MIDAS, e o empresário Eduardo Odorisi da Agropecuária Maravilha

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, registrei a médica Thais Gaona, o expert decorador Marcio Ermenegildo e a arquiteta Bruna Lira

HAPPY HOUR NA DIMARE Na DIMARE CACOAL durante descontraído happy hour na última sexta-feira, registrei parte da capacitada equipe de colaboradores, que recepcionou alguns profissionais na prestigiada loja de móveis planejados da famosa marca DIMARE em Cacoal/RO. Registrei os convidados arquitetas Luanna Russo, Kawane Pagel e Kariny Rodrigues, designer de interiores Mábyla Granado e arquiteto Marcos Rocha recepcionados pelo vendedor externo Roberlei Vieira de casaco cinza, e a arquiteta Alana Freitas

GWM / PSV FIAT, CITRÖEN e PEUGEOT No Espaço Beira Rio em Cacoal/RO, durante a CAFECAU – Feira do Café e do Cacau registrei os consultores de vendas Rafael Goes e Deywysson Valentin no stand das concessionárias GWM Mega Motors, PSV Fiat, Citröen, Peugeot do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia

FAMÍLIA NA EUROPA Acompanhada pelo esposo psicólogo e neuropsicólogo Vinícius Santana, a advogada Katia Carlos Ribeiro afivelou malas e curte as férias de julho na Itália, com momentos inesquecíveis que inclui no extenso roteiro turístico, visita a Ilha de Capri localizada no Golfo de Nápoles famosa pela paisagem acidentada, pelos hotéis e pelos centros de compras sofisticados. Na foto durante visita à Basílica de São Pedro no Vaticano, o casal tem a companhia das jovens Letícia Ribeiro Alves e Laís Ribeiro Batistela filhas de Katia, e ainda de Lívia de oito meses, filha do apaixonado casal.