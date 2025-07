Coronel Chrisóstomo destina R$ 1 milhão para a saúde básica de Buritis a pedido de vereadores aliados

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) confirmou a destinação de R$ 1 milhão para o custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde no município de Buritis.

O recurso, que já foi incluído na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, deverá seguir agora para a fase de empenho e, posteriormente, será liberado para a prefeitura realizar os pagamentos.

O valor atende às metas do Programa de Aprimoramento do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária (PAP), voltado à melhoria dos serviços básicos de saúde oferecidos à população. A ação reforça o compromisso do deputado com os municípios do interior e atende a uma solicitação direta dos vereadores Ivan da Farmácia, Juliana Cibely e Aparício, que atuam como base de apoio do parlamentar em Buritis.

A articulação para garantir o recurso teve início a partir das agendas realizadas por Coronel Chrisóstomo no próprio município, onde ouviu lideranças locais e conheceu de perto a realidade da saúde básica. Após essas visitas, os vereadores Ivan, Juliana e Aparício reforçaram o pedido em reuniões no gabinete do deputado em Brasília, onde apresentaram dados e detalharam as dificuldades enfrentadas por Buritis.

“Esse é um recurso que vai diretamente para o custeio, ou seja, para manter a saúde funcionando, com médicos, enfermeiros e atendimentos à população. Os vereadores de Buritis foram firmes no pedido, mostraram os dados e as necessidades, e atendi com responsabilidade e compromisso”, afirmou o parlamentar.