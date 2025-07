Dra. Gabriely Bianchi amplia rede de cuidados em otorrinolaringologia em Vilhena

Vilhena agora conta com uma nova opção em atendimento especializado na área de otorrinolaringologia. A médica Dra. Gabriely Lerner Bianchi (CRM-MT 12021 | RQE 7584), referência no cuidado com ouvido, nariz e garganta, iniciou seus atendimentos na cidade, oferecendo mais acessibilidade e qualidade nos diagnósticos e tratamentos.

A otorrinolaringologia é a especialidade médica responsável por prevenir, diagnosticar e tratar diversas condições, como rinite, sinusite, amigdalite, zumbidos, tonturas, distúrbios auditivos, ronco e apneia do sono, entre outras. Também inclui a realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos, essenciais para manter a saúde respiratória e auditiva em dia.

Os atendimentos da Dra. Gabriely acontecem em dois endereços de fácil acesso:

CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem, na Av. Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4770, bairro Jardim Eldorado;

Clínica Audiofono, também na Av. Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4168, ambos próximos ao Hospital Regional.

Os interessados podem agendar consultas diretamente pelo WhatsApp, no número (65) 99267-9631.