Em entrevista ao EXTRA, ex-prefeito de Porto Velho confirma pré-candidatura ao governo de Rondônia

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, confirmou sua condição de pré-candidato ao Governo de Rondônia, concorrendo pelo PSDB, em 2026.

Segundo ele, o convite surge após visitas a diversas prefeituras do estado, onde, na qualidade de ex-gestor e presidente da AROM, teria oferecido apoio permanente a prefeitos.

Hildon ressaltou que, durante seus dois mandatos como prefeito, alcançou índice de aprovação superior a 80% na capital. Esse respaldo, especialmente no interior do estado, reforçou a confiança no projeto político que ele pretende seguir. “Fui bem avaliado com mais de 80% aqui na capital” — destacou o ex-prefeito, lembrando que seu reconhecimento ultrapassa os limites de Porto Velho e repercute em regiões mais distantes.

De acordo com Hildon Chaves, a proposta ganhou força à medida que percorreu o estado. “Estou visitando prefeituras em todo o estado, ajudando sempre os prefeitos… As pessoas me abordam nos quatro cantos de Rondônia”, relatou.

Apesar de ainda não ter sido divulgada pesquisa que inclua seu nome, Hildon avalia que seu perfil — embasado em gestão eficiente e entrega de obras — o posiciona naturalmente como opção para o governo estadual. “As pessoas naturalmente me enxergam como candidato ao governo do Estado”, afirmou, destacando seu histórico como “tocador de obras”.

A declaração reforça uma movimentação política de consolidar o ex-prefeito como principal pré-candidato do PSDB para a disputa de 2026, ampliando a presença do partido no cenário estadual.

A sinalização de Hildon Chaves abre espaço para uma nova composição eleitoral no estado, com foco em construir uma candidatura baseada em gestão já reconhecida e forte identificação com a interiorização do apoio político.