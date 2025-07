“Estou pagando por um erro que não cometi”, diz vereador sobre processo que confirma cassação de mandato em Vilhena

Após a confirmação de sua cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), o vereador Gabriel Graebin, eleito em Vilhena pelo PRD, divulgou uma declaração pública comentando os próximos passos do processo jurídico e reafirmando sua fé em Deus diante da situação (leia mais AQUI).

Mesmo com a decisão unânime do TRE que rejeitou os embargos de declaração, Graebin afirmou que o recurso de apelação teve um voto divergente a seu favor, o que pode abrir caminho para novas tentativas de reverter a perda do mandato nos tribunais superiores.

Graebin afirmou ao Extra de Rondônia que “tenho que dizer a respeito que o recurso de apelação foi julgado improcedente, porém com um voto de divergência ao meu favor. Meus advogados ingressaram com embargos de declaração para pré-questionamento, o qual é requisito essencial para propor o recurso especial eleitoral. Porém, meus advogados estão aguardando a publicação dos embargos para propor o Recurso Especial, com o pedido de efeito suspensivo. Daí vai abrir vista para o MPE contra-argumentar, e após irá concluso ao presidente do TRE para analisar o Recurso Especial”.

O vereador também explicou que, caso o efeito suspensivo não seja concedido, seus advogados pretendem buscar uma liminar para que ele possa recorrer no cargo.

Ele afirmou ainda confiar plenamente na justiça divina. “Eu tenho fé que Deus fará a justiça. Estou pagando por um erro que não cometi. Fui eleito numa eleição com mais de 130 candidatos. Eu era o mais jovem e o que menos os adversários acreditavam, mas Deus, com sua infinita bondade, me escolheu. E Deus não vai deixar eu pagar por um erro que não cometi. Deus é justiça e Ele fará por mim.”

Graebin teve seu mandato cassado por consequência de uma ação envolvendo fraude à cota de gênero em sua coligação. Embora não tenha cometido nenhuma irregularidade diretamente, a Justiça entendeu que a chapa como um todo foi beneficiada pela fraude e, por isso, anulou os votos recebidos por ela.