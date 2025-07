Influenciador Higor Garcia representa Rondônia no “Inesquecível Casamento Week” em RS; veja fotos

O Inesquecível Casamento Week Porto Alegre 2025 foi palco de mais uma edição memorável, reunindo os principais nomes do setor de casamentos no país entre os profissionais convidados que marcaram presença, esteve Higor Garcia, CEO do Cerimonial Garcia, um dos grandes nomes do segmento em Cacoal e em todo o estado de Rondônia.

Colunista social e referência em eventos personalizados na região Norte, Higor participou da programação oficial do evento, que aconteceu no Salão Nobre da Catedral Metropolitana, em Porto Alegre, e reuniu noivas, fornecedores, cerimonialistas e marcas que são referência no universo dos casamentos.

“Estar no IC Week é mais do que acompanhar tendências — é absorver ideias, fortalecer parcerias e trazer novidades que inspiram e elevam a experiência das noivas em Rondônia. É disso que se trata o nosso propósito: realizar sonhos com excelência, independentemente do local”, destaca Higor.

Durante o evento, ele acompanhou desfiles, palestras e experiências imersivas com fornecedores renomados de todo o país. Representando o Norte do Brasil, Higor aproveitou a ocasião para fortalecer conexões e buscar inovações que possam ser aplicadas nos eventos realizados em Cacoal e nas demais cidades onde atua.

“Queremos mostrar que o que é tendência em São Paulo, Rio ou Porto Alegre também pode acontecer em Rondônia. Nosso estado tem crescido muito nesse cenário, e o Cerimonial Garcia trabalha para elevar ainda mais esse padrão”, reforça.

Como parte de sua passagem pelo Rio Grande do Sul, Higor também realizou uma produção exclusiva de noivas na cidade de Gramado, unindo elegância, regionalismo e grandes talentos do mercado em uma experiência de alto nível no Hotel Daara.

A produção contou com:

• Fotografia: Igor Azevedo

• Beleza e produção da noiva: David Andrade

• Vídeo: Débora Mazzocchi

• Vestido: Estilo Festa Gramado

• Buquê: Florescer

• Acessórios: @beninasdluxo e @lecielligramado

Além de viver essa experiência única, Higor revelou que está estruturando um projeto especial para levar noivas de Rondônia para casar em Gramado e região, com uma proposta completa, que une paisagens deslumbrantes e fornecedores de excelência.

“Queremos proporcionar experiências inesquecíveis, levando noivas do Norte para casarem na Serra Gaúcha com tudo planejado com carinho, estilo e profissionalismo. O intercâmbio entre regiões é uma tendência, e Gramado tem tudo para ser o novo destino dos sonhos para muitas noivas de Rondônia”, completa.

Com uma trajetória marcada por eventos de destaque dentro e fora do estado, o Cerimonial Garcia vem consolidando seu espaço no cenário nacional com projetos que encantam pela sensibilidade, requinte e foco na experiência.

A participação no IC Week Porto Alegre reforça o compromisso de Higor Garcia em inovar, aprender e representar Rondônia com excelência, mostrando que o talento rondoniense está pronto para ocupar os grandes palcos do Brasil — e levar suas noivas ainda mais longe.