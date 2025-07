Mundial: Chelsea chega à final com 17 atacantes no elenco; veja lista

O Chelsea está na final do Mundial de Clubes e o que não falta no time inglês é opção para o ataque. Isso porque os Blues chegam à decisão com um elenco que tem impressionantes 17 atacantes em contrato ativo no clube. Mas pasmem: muitos deles nem disputam o torneio.

Na semifinal contra o Fluminense, em que venceu por 2 a 0, o Chelsea entrou em campo com três atacantes de destaque: Christopher Nkunku, Pedro Neto e João Pedro. Durante a partida, o técnico ainda colocou em jogo Nicolas Jackson e Noni Madueke.

No banco de reservas, Tyrique George e Marc Guiu aguardavam uma chance, prontos para entrar. Já Liam Delap, outro nome do setor ofensivo, não foi relacionado por estar suspenso. Isso significa que, só nessa partida, o Chelsea tinha oito atacantes disponíveis para o Mundial.

O Chelsea não parou por aí. Durante a janela extra de transferências para o mata-mata do torneio, o clube contratou o jovem inglês Jamie Gittens, de 20 anos, junto ao Borussia Dortmund, por nada menos que € 64 milhões (cerca de R$ 400 milhões). Gittens, no entanto, não pôde ser inscrito a tempo e ficou de fora da competição.

João Pedro, outro reforço recente, também chegou nessa janela. O brasileiro foi titular pela primeira vez pelos Blues na partida contra o Fluminense e fez valer a aposta de Enzo Maresca. Marcou dois golaços e colocou o time na final.

Jovens promessas e ausências de peso

Entre os atacantes do Chelsea, há jovens talentos que ainda não se juntaram ao grupo no Mundial. O brasileiro Estêvão, contratado do Palmeiras em junho de 2024, defendeu o clube alviverde no torneio e só se apresentará ao Chelsea nas próximas semanas.

Outro nome é o equatoriano Kendry Paez, comprado em 2023, que chegou ao clube em fevereiro de 2025, mas também não foi inscrito para o Mundial.

Além disso, vários atacantes sob contrato com o Chelsea não viajaram para os Estados Unidos. O ucraniano Mykhailo Mudryk, por exemplo, está suspenso por doping. Raheem Sterling, que passou a temporada 2024/25 emprestado ao Arsenal, também não esteve presente.