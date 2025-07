PF deflagra operação contra pornografia infantil em Jaru

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 11, a Operação Prisma, com o objetivo de combater crimes relacionados à aquisição, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

A ação ocorreu no município de Jaru, interior de Rondônia, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal na residência de um investigado.

De acordo com a PF, a investigação identificou indícios de que o suspeito estaria adquirindo e disponibilizando, por meio da internet, conteúdo relacionado a abusos sexuais contra crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento da ordem judicial, diversos materiais foram apreendidos, os quais passarão por análise pericial. As investigações seguem em andamento para aprofundar as responsabilidades do envolvido e identificar outros possíveis participantes ou vítimas.

A Polícia Federal ressalta que ações como esta fazem parte de um esforço contínuo de repressão a crimes que violam a dignidade sexual de menores, especialmente em ambientes digitais.