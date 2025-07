Sérgio Gonçalves rebate críticas e reafirma pré-candidatura ao governo de RO

Na noite desta quinta-feira (10), o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, realizou uma live em seu perfil no Instagram para rebater críticas após declarações do governador Marcos Rocha.

Durante entrevista recente, Rocha teria se referido às empresas da família Gonçalves como “falidas”, o que motivou a manifestação pública do vice-governador, que estava acompanhado do pai, João Gonçalves.

Sérgio iniciou a transmissão agradecendo o apoio que tem recebido e disse que sentiu a necessidade de se posicionar diante do que considera ataques injustos. “Ninguém levanta cedo pra quebrar uma empresa. Falar de falência é uma coisa, atacar pessoas é outra. Minha família merece respeito. Meu pai gerou emprego para mais de duas mil famílias ao longo de 45 anos com sua empresa”, declarou.

João Gonçalves também falou brevemente durante a live, expressando orgulho pela trajetória do filho e reforçando sua contribuição para o desenvolvimento do estado.

Na segunda parte da transmissão, Sérgio rebateu acusações de que teria articulado nos bastidores para assumir o governo enquanto Marcos Rocha estava fora do país. Ele afirmou que não participou, nem compactuou com qualquer plano de destituição do governador e desafiou que apresentem provas do contrário. “Não articulei nada nas sombras. Eu trabalho no sol do dia. A acusação de traição é absurda”, disse.

Sérgio também criticou a recente mudança na Constituição estadual que enfraquece o papel do vice-governador, classificando a ação como inconstitucional. Segundo ele, a medida coloca Rondônia em risco por deixar o estado sem comando claro em caso de ausência do governador.

Outro ponto abordado foi sua demissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anunciada publicamente por Marcos Rocha durante uma entrevista televisiva. “Soube da minha exoneração pela imprensa. Isso não condiz com a postura de um estadista”, lamentou.

Ao final da transmissão, Sérgio reafirmou sua pré-candidatura ao governo do Estado nas eleições de 2026. “Estou colocando meu nome à disposição para consolidar conquistas e fazer o que ainda precisa ser feito. Tenho muito a oferecer ao povo de Rondônia”, concluiu.

A live gerou ampla repercussão nas redes sociais e marcou mais um capítulo na crescente tensão entre o vice-governador e o atual chefe do Executivo estadual.