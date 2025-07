SEXTA: Diip Bar promove show nacional de Lucas & Higor em Vilhena

A Diip Bar será palco de uma das festas mais aguardadas do mês nesta sexta-feira, 11, com show nacional de Lucas & Higor, que promete animar o público com grandes sucessos do sertanejo universitário.

Com o tema “Sem Moderação”, o evento contará com uma programação diversificada, voltada para diferentes estilos musicais.

Além da atração principal, o evento também terá apresentações de ULS, Rômulo Bogdan e Enevax, levando para a pista o melhor da música eletrônica e funk.

A estrutura será dividida em dois ambientes, com ritmos variados: sertanejo, eletrônico e funk. O público poderá aproveitar ainda o open bar das 21h às 23h, com bebidas como Smirnoff, Brahma e produtos da linha Mansão Maromba. Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$30 até as 23hrs.

Com uma proposta moderna e envolvente, a Diip vem se consolidando como um dos principais espaços de entretenimento da região, reunindo grandes nomes da música e promovendo eventos que movimentam o cenário cultural da cidade.