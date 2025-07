PM promove ciclo de palestras sobre saúde mental e relacionamento interpessoal para militares

Entre os dias 7 e 11 de julho, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio da Diretoria de Serviço Social, promoveu um ciclo de palestras voltado aos integrantes da Casa Militar, com foco na saúde mental e no aprimoramento do relacionamento interpessoal.

A ação contou com a participação dos psicólogos Wesley Rebelo e Victor Soares, representantes do Projeto Voluntariar, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), que conduziram os encontros com o tema “Relacionamento Interpessoal e Comunicação”.

Durante a semana, aproximadamente 80 militares participaram das atividades, que encerraram um ciclo formativo que também tratou de inteligência emocional, saúde financeira, manejo do estresse e da ansiedade. O objetivo foi oferecer ferramentas para o fortalecimento das relações no ambiente de trabalho e incentivar o cuidado com a saúde mental dos profissionais da segurança pública.

“A comunicação eficaz e o equilíbrio emocional são fundamentais para a atuação policial”, ressaltou um dos palestrantes ao abordar os desafios enfrentados pelos militares, tanto na rotina profissional quanto na vida pessoal.

A iniciativa integra um conjunto de ações desenvolvidas pela SESDEC e pelo Projeto Voluntariar, que visa oferecer apoio psicossocial aos servidores da segurança pública. De acordo com a PMRO, novos projetos com temáticas semelhantes já estão sendo planejados para os próximos meses.