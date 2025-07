ARTIGO: Tarifaço e Isolamento

Nos últimos anos a situação econômica dos EUA se agravou, como mostram os dados abaixo: 1.-O Pib era de US$ 27,3 trilhões em 2023 e aumentou para US$ 29,1 trilhões em 2024; 2.-O total anual da dívida pública (de Out.24 a Jun.25) era de U$$ 36,2 trilhões (e representava 120% do Pib); 3.-Os gastos com o pagamento anual de juros da dívida pública foram de US$ 921 bilhões (Out.24 a Jun.25); 4.-O resultado das transações comerciais dos EUA, em 2024, foi um déficit da ordem de US$ 918,4 bilhões.

Em jan.25 assumiu o governo dos EUA o republicano Donald J. Trump. Segundo ele e sua equipe, para equilibrar as contas públicas, para melhorar a economia e estimular a geração de emprego, foi decidido elevar substancialmente e de imediato, a taxa sobre importação de produtos estrangeiros. O mês de Junho.25 demonstrou uma redução acentuada das importações e um aumento significativo da receitas públicas.

Essa decisão provocou algumas consequências, como veremos a seguir: I-Rejeição generalizada do governo Trump, mundo afora; II-Trump anunciou que queria incorporar aos EUA o Canadá e México, como novos estados do país; III-O fluxo turístico dos EUA caiu vigorosamente, demonstrando a antipatia exterior à essas medidas; IV-Empresas multinacionais, espalhadas pelo mundo, tiveram seus negócios impactados por essa decisão; V-A fabricante John Deere resolveu fechar fábricas nos EUA, transferindo-as ao México e outros países; VI-No Brasil as empresas mais impactadas parecem ser Embraer, Weg, Tupy, Suzano Celulose, exportadores de suco de laranja…

O homem é um ser social (Aristóteles) e não individual, pois é de sua natureza viver em sociedade. Nós precisamos estar com outras pessoas, receber afeto, conversar, dar risada e conviver. O casamento é uma instituição divina; novamente o aspecto social.

Os Estados Unidos foram descobertos pelos espanhóis (1492), porém foram colonizados pelos ingleses. Os norte americanos receberam, mediante os imigrantes ingleses, uma herança europeia, valores e princípios éticos, incentivo ao liberalismo econômico. Isso é parte fundamental de seu caráter, sua educação, formação profissional e princípios. Aqui é a terra dos imigrantes; e isso está no seu DNA!

Agora, eleito um novo presidente, a maior nação democrática do mundo, mediante uma simples canetada, revoga seus valores, abandona seu passado e se isola do mundo todo, independentemente do legislativo e judiciário! Como isso aconteceu? Nas grandes crises políticas, econômicas e militares, coisas estranhas e absurdas ocorrem! Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.