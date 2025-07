Deputada federal Cristiane Lopes destina R$ 300 mil à marcha para Jesus de Porto Velho

Uma solenidade marcada por fé, unidade e compromisso com a sociedade marcou o lançamento oficial da Marcha para Jesus 2025, nesta segunda-feira (14), no Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho.

O evento contou com a presença de autoridades, lideranças religiosas e representantes da comunidade cristã, e teve como destaque a atuação da deputada federal Cristiane Lopes, que destinou R$ 300 mil por meio de emenda parlamentar para apoiar a realização da 31ª edição da Marcha, prevista para o dia 2 de agosto.

Reconhecida por sua forte atuação junto ao segmento cristão, Cristiane Lopes celebrou a oportunidade de, mais uma vez, contribuir diretamente com um dos maiores eventos de expressão de fé da região Norte. “Abracei esse projeto com todo meu coração. A Marcha para Jesus representa mais do que um ato público: é uma declaração de fé, de esperança, de intercessão pela nossa cidade e de unidade entre igrejas e denominações. É emocionante ver o crescimento desse evento a cada ano”, afirmou a deputada.

A Marcha para Jesus 2025 deverá reunir mais de 80 mil pessoas, o dobro da edição anterior, segundo os organizadores. O evento terá início às 15h, com concentração em frente ao Centro Político Administrativo (CPA), e saída marcada para as 16h, com percurso pela avenida Farqhuar até o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Durante todo o trajeto, haverá louvores, orações e manifestações artísticas de adoração ao nome de Jesus Cristo.

Cristiane Lopes enfatizou que, além do aspecto espiritual, o evento também gera impactos sociais positivos em Porto Velho. “As bênçãos de Deus se estendem a todas as áreas: à saúde, à educação, à economia. A Marcha é um momento em que clamamos por justiça, paz e prosperidade para nossa cidade. Estou muito feliz em contribuir com esse movimento que transforma vidas e fortalece a fé do nosso povo”, declarou.

A Marcha para Jesus é promovida pelo Conselho de Pastores de Porto Velho e conta com o apoio de diversas instituições religiosas. Para o presidente do Conselho, pastor Fábio Ramos, o evento é uma demonstração pública do amor de Porto Velho por Jesus Cristo. “A Marcha é um ato profético e espiritual. É um prazer servir a Deus e ver tantos irmãos unidos nesse propósito. Quando o poder público apoia ações como essa, toda a sociedade é beneficiada”, ressaltou.

O prefeito Léo Moraes, presente no lançamento, destacou a importância de integrar o poder público às ações cristãs, já que muitas igrejas são responsáveis por projetos sociais que atendem diretamente às comunidades. “Quando as instituições cristãs são fortalecidas, observamos uma melhora significativa em áreas como saúde, segurança e assistência social”, pontuou.

A vice-prefeita Magna dos Anjos também reforçou a relevância da Marcha para a cidade. “É um evento que traz a presença de Deus à sociedade. Sua mensagem de paz, amor e salvação é essencial para construir uma cidade mais justa e acolhedora. Seu impacto vai além do espiritual, ele atinge positivamente o convívio social e a qualidade de vida”, destacou.

De acordo com o último Censo do IBGE, mais de 80% da população de Porto Velho professa a fé cristã, um universo de mais de 310 mil pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Salvador. A Marcha para Jesus, portanto, é um evento que reflete a identidade religiosa e cultural do povo porto-velhense.

A atuação da deputada Cristiane Lopes no fortalecimento da Marcha evidencia seu compromisso com os valores cristãos e com a promoção da fé como instrumento de transformação social.

“Todos estão convidados para esse momento de louvor ao nosso Senhor Jesus. Que Ele derrame suas bênçãos sobre nosso povo, sobre nossa cidade, e que essa Marcha seja um marco de cura, reconciliação e fé para Rondônia”, concluiu a parlamentar.