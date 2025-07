Deputada federal Sílvia Cristina se reúne com produtores rurais dos Assentamentos Margarida Alves I e II em Nova União

A deputada federal Sílvia Cristina esteve no último final de semana em visita aos Assentamentos Margarida Alves I e II, em Nova União, conversando com os produtores rurais e acolhendo demandas.

A parlamentar reforçou que conhecer a realidade é essencial para que possa traçar as ações e iniciativas de seu mandato.

“Somente conhecendo as demandas e as dificuldades, é que podemos buscar as soluções, mobilizar apoio, dentro das nossas possibilidades. Tenho uma atuação destacada na saúde, é verdade. Mas, nosso mandato tem um olhar para todos os setores e não é diferente com os produtores rurais, que trabalham para produzir o alimento que chega a nossa mesa”, observou a deputada.

Silvia Cristina estava acompanhada dos vereadores de Nova União, Valdeir e Neguinho e foram recebidos pelo Gugu, líder dos assentamentos, visitando as pequenas propriedades onde fazem pequenas plantações e criam pequenos rebanhos.