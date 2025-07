Deputado Thiago Flores destina R$ 1,4 milhão para construção de moradias no campo

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) destinou R$ 1,4 milhão em emenda parlamentar para a execução da primeira etapa do Projeto Morar + Rural no município de Ariquemes.

A assinatura da ordem de serviço para a construção de 35 casas ocorreu nesta segunda-feira (07), no Assentamento Capitão Silvio, e contou com a presença das famílias contempladas, que celebraram emocionadas a conquista da tão sonhada moradia própria.

A ação é fruto de uma parceria entre o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e o INCRA. O objetivo é garantir qualidade de vida, dignidade e segurança jurídica às famílias que vivem na zona rural e enfrentam há anos a falta de infraestrutura habitacional.

Durante o evento, Thiago Flores reafirmou seu compromisso com a população do campo: “Aqui não se trata de política, e sim de dignidade. São famílias que trabalham, produzem, criam seus filhos com esforço e merecem uma moradia digna. Esse projeto é uma semente de esperança que começa a germinar com essas 35 casas”, afirmou o deputado.

Além do impacto direto na vida das famílias contempladas, o projeto Morar + Rural também promove o fortalecimento da permanência produtiva no campo e contribui para o desenvolvimento sustentável da região.

A ordem de serviço marca oficialmente o início das obras, e novas etapas do projeto já estão sendo articuladas para beneficiar ainda mais famílias nos próximos meses.