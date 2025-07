Estude Medicina com apoio do FIES em instituições do Grupo Aparício Carvalho

Você sonha em cursar Medicina e precisa de uma oportunidade para tornar esse sonho possível? Então fique atento: o Grupo Educacional Aparício Carvalho está com vagas disponíveis para o curso de Medicina por meio do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), programa do Governo Federal que financia o ensino superior em instituições privadas.

Nesta edição do segundo semestre de 2025, o FIES oferece vagas em três unidades do grupo:

Faculdade Metropolitana (Porto Velho): 20 vagas

FIMCA Jaru: 20 vagas

FIMCA Vilhena: 48 vagas

São 88 vagas no total, com financiamento que pode chegar a 100% do valor do curso, dependendo da modalidade.

Como se inscrever no FIES?

As inscrições vão até o dia 18 de julho e podem ser feitas exclusivamente pelo site do MEC: acessounico.mec.gov.br/fies

Podem se inscrever candidatos que participaram do ENEM (a partir de 2010), com média mínima de 450 pontos e nota maior que zero na redação, além de atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa.

Quer saber mais?

Fale com a equipe de atendimento do Grupo Aparício Carvalho e tire todas as suas dúvidas sobre o curso, documentos e etapas do processo: (69) 3217-8900 — Atendimento via WhatsApp

Sobre o Grupo Aparício Carvalho

Com mais de 25 anos de atuação, o Grupo Educacional Aparício Carvalho é referência em educação superior na região Norte do Brasil, reunindo instituições reconhecidas como o Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA), a Faculdade Metropolitana, a FIMCA Jaru e a FIMCA Vilhena. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a qualidade, inovação e responsabilidade social, o grupo tem como missão formar profissionais capacitados para transformar suas realidades e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional.