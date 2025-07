FOTOS: Instituto Ângulo divulga homenageados com Prêmio de Qualidade Profissional e Empresarial 2025 de Vilhena

O Instituto Ângulo de Pesquisas, com mais de 25 anos de atuação em diversos estados do Brasil, divulgou os homenageados do Prêmio de Qualidade Profissional e Empresarial do Ano de 2025, baseado em levantamento estatístico realizado no município de Vilhena.

A premiação reconhece profissionais e empresas que se destacaram por sua excelência, popularidade e compromisso com a qualidade dos serviços prestados à comunidade local.

Confira a lista completa de homenageados e suas respectivas áreas de atuação:

01 – Adriana Pires – Técnica de Segurança do Trabalho

02 – Bruna Moraes – Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho

03 – Claudevan Camargo Costa – Engenheiro Agrônomo

04 – Cleidionison Neves Silva – Instrutor de Autoescola (Líder)

05 – Cléo Louzada (Onda Sul FM) – Locutora Popular

06 – Dr. Patrick Guandaline – Ortodontista

07 – Dr. Willian Corsi – Cirurgião Dentista e Implantodontista

08 – Dra. Camila Corsi – Cirurgiã Dentista

09 – Dra. Cheilla Rosso – Harmonização Orofacial e Odontologia Estética

10 – Eli Costa – Especialista em Mega Hair

11 – Elton Bitencourt – Diretor de TV

12 – Fabrício Reginato – Diretor de Rádio

13 – Geane Paula – Empresária e Empreendedora

14 – Hailton Freitas (Onda Sul FM) – Locutor Sertanejo

15 – Joel Jonas – Jornalista e Apresentador de TV

16 – Josiel Valentim – Fotógrafo

17 – Kesia Rodrigues – Apresentadora de TV

18 – Mariana dos Santos Campos – Instrutora de Autoescola

19 – Maurício Veiga – Professor Universitário e de Matemática

20 – Patricia Marin – Nutricionista

21 – Roberto Pires – Personal Trainer e Instrutor de Musculação

22 – Wanderleia Schoffer – Contadora

Empresas e instituições homenageadas:

23 – Academia Pequeno Dragão – Academia de Karatê e Artes Marciais

24 – Antonias – Brechó

25 – Art Gesso – Acabamentos e Decorações

26 – Art’s Jóias (Diovaney) – Ourivesaria e Joalheiro

27 – Atmus – Academia de Musculação

28 – Auto Elétrica Paraná – Auto Elétrica e Ar Condicionado Automotivo

29 – Bataglia – Corretora de Seguros

30 – Bellart – Móveis Planejados

31 – Casa do Brigadeiro – Confeitaria

32 – Casa do Chinelo – Loja de Chinelos e Calçados

33 – Casa Norte – Embreagens e Turbinas

34 – Ceatec – Crédito Rural, Assistência Agropecuária, Drones, Vendas e Cursos

35 – Centro Automotivo Paulista – Oficina de Repintura e Estética Automotiva

36 – CEO – Clínica Odontológica

37 – Chikinho – Peças e Serviços

38 – Chiquinho Sorvetes – Sorveteria

39 – Clínica Arte de Cuidar – Dra. Angélica Labajos – Fisioterapia Dermatofuncional e Pós-Operatório Especializado

40 – Confia Cred – Soluções Financeiras

41 – Construtora e Metalúrgica Moraes – Metalúrgica

42 – Coyot’s Motos – Peças e Acessórios para Motos

43 – Debora Romano – Escola e Professora de Música

44 – Degustare – Restaurante e Buffet

45 – Dinâmica – Farmácia de Manipulação

46 – Dunorte Truck – Proteção Veicular

47 – Eletroshop – Assistência Técnica e Comércio de Celulares

48 – Eli Costa – Centro de Beleza, Cabeleireira Especialista em Mechas

49 – Espaço Mulher – Bronzeamento, Saúde Estética e Beleza

50 – Espetos Dubob – Espetinhos

51 – Estação Limpeza – Soluções em Limpeza e Higienização

52 – Frente, Verso e Cia – Moda Masculina, Venda e Locação

53 – Fisk – Escola de Idiomas

54 – Tok Íntimo – Sex Shop

55 – Frioar Climatização – Climatização de Ambientes

56 – Fuck – Auto Peças

57 – Funerária Canaã – Funerária e Plano de Assistência Familiar

58 – Furgões Vilhena – Centro de Serviços

59 – Coyot’s Express – Oficina Mecânica para Motos

60 – GBIM Pneus – Auto Center

61 – Geane Paula – Corretora de Imóveis

62 – Grupo Vizon – Hotel, Locadora de Veículos, Agropecuária, Espaço Vizon e Clínica Vizon

63 – Hidro Campos – Poços Artesianos

64 – Império – Capas e Acessórios

65 – Instituto dos Óculos – Ótica

66 – Internet 5.8 – Provedor de Internet

67 – Jortek – Transporte e Logística

68 – King Tênis – Loja de Tênis e Materiais Esportivos

69 – Líder CFC – Autoescola

70 – Líder Distribuidora – Distribuidora de Bebidas e Conveniência

71 – Life – Segurança do Trabalho

72 – Magrass – Emagrecimento Saudável, Estética de Resultado e Depilação a Laser

73 – Natural Ervas – Produtos Naturais

74 – Nine’s Fashion – Moda Infantil e Infanto Juvenil

75 – Valentim Fotografia – Formaturas

76 – Tok Íntimo – Loja de Lingerie e Moda Íntima

77 – ODA – Malharia e Fábrica de Uniformes

78 – Paulo’s Burguers – Hamburgueria

79 – Pollini Estofados – Fábrica e Venda de Estofados

80 – Portal Eletromóveis – Loja de Colchões

81 – Primitivo Açaí – Açaíteria

82 – GBIM Pneus – Comércio de Pneus

83 – RAC – Correspondente Caixa

84 – Rei do Pano e Rainha Modas – Loja de Tecidos, Confecções, Tapetes, Cortinas e Enxovais

85 – Ricardo Chaveiro – Chaveiro Especializado

86 – Roque Pesque e Pague – Pesque e Pague

87 – Território – Vidros e Alumínio

88 – Top Cosméticos – Loja de Cosméticos

89 – Valentim Fotografia – Estúdio Fotográfico

90 – Geane Paula – Imobiliária

91 – Virtual Cartuchos – Recarga de Cartuchos, Toners e Manutenção de Impressoras

92 – Vogue Models – Agência de Modelos

93 – Zero KM – Despachante

94 – Primitivo Açaí – Distribuidora de Açaí

95 – Bronca Livre – Programa de TV

96 – Extra de Rondônia – Jornal Local e Regional

97 – Onda Sul FM 94,9 – Rádio FM mais ouvida

98 – Revista Onda Sul – Revista Local

99 – TV Norte SBT – Emissora de TV

100 – www.ondasulderondonia.com.br – Site de Eventos

101 – Extra de Rondônia – Site de Notícias

A divulgação dos homenageados reforça a missão do Instituto Ângulo em reconhecer e valorizar o talento, o empreendedorismo e a excelência profissional em todos os setores da sociedade. Cada nome listado representa uma trajetória de esforço, credibilidade e dedicação, refletindo o que há de melhor na prestação de serviços e no desenvolvimento econômico e social de Vilhena.