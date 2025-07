Gislaine Lebrinha assegura mais de R$ 500 mil para ampliar atendimento odontológico em São Francisco do Guaporé

Com foco na ampliação do acesso aos serviços de saúde bucal, a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou, junto ao deputado federal Lebrão, um total de R$ 513.625,00 para o município de São Francisco do Guaporé.

O recurso será utilizado na aquisição de uma unidade móvel odontológica, que permitirá atendimento itinerante em diversas comunidades.

A iniciativa atende a uma demanda da população e faz parte do esforço do mandato em apoiar estruturas que levem o atendimento básico para mais perto das pessoas.

Para a deputada, levar saúde a quem mais precisa é parte central de sua atuação.

“Com essa unidade, vamos chegar a localidades que muitas vezes não têm acesso contínuo ao atendimento odontológico. É um passo importante para garantir mais equidade e cuidado no dia a dia das famílias”, afirmou.

A parlamentar reforçou que o mandato segue comprometido com investimentos estratégicos e que o município pode continuar contando com seu apoio na busca por melhorias reais.