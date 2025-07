Pai é preso por deixar filho de 5 anos trancado sozinho em casa em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante nesta semana em Vilhena após a Polícia Militar encontrar seu filho, de aproximadamente 5 anos, trancado e sozinho dentro de uma residência no Residencial Florença.

A ocorrência, que configura abandono de incapaz, chocou vizinhos e mobilizou o Conselho Tutelar.

Segundo apuração do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM foi acionada pela Central de Operações para atender a uma denúncia de possível abandono. Ao chegarem à Rua RF13, os policiais localizaram a criança, que se identificou apenas como A., visivelmente através de uma janela. A criança demonstrava sinais de ansiedade, indicando a situação de vulnerabilidade em que se encontrava.

Considerando o risco iminente à integridade física, saúde e bem-estar do menor, o Conselho Tutelar foi acionado e rapidamente compareceu ao local para acompanhar a ocorrência e garantir os direitos da criança.

Em diligências com os moradores vizinhos, a equipe conseguiu o contato telefônico do pai da criança, identificado como R. Ele foi imediatamente informado da situação e compareceu ao endereço.

Questionado sobre os motivos de ter deixado o filho sozinho e trancado, o pai alegou não possuir condições financeiras para arcar com os custos de uma pessoa para cuidar da criança durante sua ausência, motivo pelo qual optou por deixá-la sozinha em casa.

Diante da clara configuração de abandono de incapaz, em um ambiente fechado e sem meios para a criança solicitar socorro, o pai recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Apesar de não apresentar lesões aparentes ou sinais físicos de maus-tratos no momento da intervenção, a criança estava em uma situação de risco grave, caracterizando uma flagrante violação dos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A criança permaneceu sob os cuidados da avó paterna, que se fez presente no local após a prisão do pai.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá dar prosseguimento às medidas cabíveis.