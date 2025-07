PF prende dois homens por incêndios criminosos em áreas de vegetação em RO

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na última segunda-feira, 14, dois homens suspeitos de provocarem incêndios ilegais em áreas de vegetação no estado de Rondônia.

As ações fazem parte da Operação Sentinelas da Amazônia, que tem como objetivo coibir o uso indiscriminado do fogo e proteger as Florestas Nacionais (FLONAS) do Jamari e de Jacundá.

A primeira prisão aconteceu durante patrulhamento preventivo no município de Cujubim. Durante a ação, os policiais identificaram um incêndio de grandes proporções em uma propriedade rural.

Ao ser abordado, o responsável confessou que havia iniciado a queima com o intuito de construir uma casa. Questionado sobre a autorização para o uso do fogo, ele admitiu que não possuía a devida permissão. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação, crime previsto na legislação ambiental.

Enquanto se deslocavam com o primeiro detido para a capital Porto Velho, os agentes se depararam com outro foco de incêndio de grandes proporções, desta vez às margens da BR-364. Após diligências, testemunhas informaram que um homem havia sido visto ateando fogo em sua propriedade. O suspeito foi localizado nas proximidades e também foi preso em flagrante.

Ambos os envolvidos foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho, onde os autos de prisão em flagrante foram lavrados. Eles permanecerão à disposição da Justiça.

A Operação Sentinelas da Amazônia reforça o compromisso da Polícia Federal no enfrentamento a crimes ambientais e na proteção dos biomas da região amazônica.