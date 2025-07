UNINASSAU oferece mais de dez cursos gratuitos de capacitação em Vilhena

A UNINASSAU Vilhena inicia neste mês uma nova edição do projeto “Capacita”, uma iniciativa social que oferece cursos gratuitos e com certificação, voltados à capacitação profissional e ao desenvolvimento pessoal da comunidade. Com programação entre os dias 16 e 25 de julho, as oficinas serão ministradas no período da noite, sempre das 19h às 22h, na sede da unidade.

Nesta edição, a instituição oferece diversas oficinas práticas e teóricas, conduzidas por docentes e alunos dos cursos de graduação da UNINASSAU. A ação fortalece o papel social da universidade ao aproximar o ensino superior da comunidade, estimulando o acesso à educação e à qualificação para o mercado de trabalho.

Confira a programação completa:

16/07 – Violência contra a mulher e seus reflexos jurídicos

17/07 – Direito Urbanístico e Regularização de Imóveis

18/07 – Desvendando o Corpo Humano: Introdução à Anatomia para Iniciantes

21/07 – Protocolos Vacinais em Cães: Você sabe mesmo quais decisões tomar?

22/07 – A Interpretação dos Sonhos

22/07 – Fundamentos da Estética Facial Não Invasiva

22/07 – Desenhando sua casa: noções básicas de planta baixa e organização de espaços

23/07 – Produção de Gel de Massagem Terapêutico

24/07 – Produção de Suplementação Caseira

25/07 – Noções Básicas de Primeiros Socorros

25/11 – Classificação de Soja (atividade extra de extensão agendada para novembro)

As áreas envolvidas incluem os cursos de Direito, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia, Farmácia, Medicina, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia da Computação, Medicina Veterinária, Agronomia e muito mais. A participação nas atividades dá direito a certificação válida para horas complementares.

De acordo com o coordenador acadêmico da unidade, Prof. Hiago Assis, “a cada nova edição, o CAPACITA reafirma o compromisso da UNINASSAU com o acesso à educação de qualidade, sendo uma oportunidade valiosa para quem deseja aprender, se atualizar e se preparar melhor para os desafios do mundo profissional”.

A participação é gratuita e aberta ao público. Para garantir a vaga, é necessário realizar inscrição por meio do link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06ji1Vks_X-_HlBooNt5WyEtVtUREwxVUlUMDVGUEhLTFdGWUdaWDhQVVNDVC4u