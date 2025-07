Vilhena conquista nove medalhas em torneio estadual de Ginástica Rítmica

Entre os dias 11 e 13 de julho, a equipe Flex Ginástica Rítmica, de Vilhena, protagonizou um verdadeiro espetáculo no Torneio Estadual de Ginástica Rítmica, realizado em Ji-Paraná.

Com apresentações marcadas por técnica, leveza e emoção, as atletas conquistaram um total de 9 medalhas, sendo 5 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze, consolidando-se como uma das delegações mais premiadas da competição.

Na categoria Infantil Nível II, que contou com 19 atletas, Yasmin Vitória foi um dos grandes nomes do torneio. Ela garantiu ouro nas séries de Mãos Livres e Bola, além de vencer o Geral, somando 23.8 pontos. Sua colega de equipe, Tamirys Ventura, também brilhou ao conquistar ouro na Bola, bronze nas Mãos Livres e prata no Geral, com 22.0 pontos. A ginasta Maria Eduarda fechou a participação da categoria com um bronze na Bola, alcançando a nota 9.3.

Já na Pré-Infantil Nível III, entre nove atletas, Thayla Milena se destacou com o ouro na série de Mãos Livres, marcando 9.1. E na categoria Mirim, com oito participantes, Alice Jackowski conquistou o bronze na Mãos Livres, com nota 11.0.

Cada nota obtida é reflexo de meses de dedicação, disciplina e paixão — valores fundamentais que a Flex promove desde sua fundação.

Com três anos de atuação em Vilhena, a Flex Ginástica Rítmica atende meninas de 3 a 17 anos, unindo formação esportiva e desenvolvimento pessoal. A equipe trabalha para despertar talentos, formar atletas e, acima de tudo, transformar disciplina em conquistas que ultrapassam os limites do tapete.

Mesmo diante do brilho recente em Ji-Paraná, o foco da equipe já está nos próximos compromissos. Os treinos seguem intensos, com o objetivo de elevar ainda mais o nome de Vilhena no cenário estadual da ginástica rítmica.

Pais ou responsáveis interessados em matricular suas filhas na modalidade podem entrar em contato pelo telefone (69) 98114-6832 ou pelo Instagram @flexginasticaritmica.