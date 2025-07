Eyder Brasil ouve moradores do bairro Nacional e busca solução para ponto crítico de erosão e risco de acidentes em Porto Velho

O deputado estadual Eyder Brasil e sua equipe estiveram no bairro Nacional, em Porto Velho, para uma agenda de escuta ativa com os moradores.

O objetivo foi percorrer as ruas, ouvir demandas da comunidade e identificar os problemas mais urgentes, a fim de buscar soluções junto aos órgãos competentes.

Entre as principais preocupações, um ponto em situação crítica chamou a atenção do parlamentar: uma área com forte processo de erosão, onde o sistema de drenagem pluvial está exposto e sem qualquer proteção. Além disso, o local não possui acostamento, obrigando pedestres a dividirem a via com veículos, que já resultou em diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais.

Diante da gravidade da situação, Eyder Brasil se comprometeu a atuar como interlocutor da comunidade, levando a demanda diretamente ao prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, para buscar uma solução definitiva.

Além dessa atuação, o deputado anunciou que o bairro Nacional será o próximo a receber o projeto “Cidadania no Bairro”. A 3ª edição do evento acontecerá no dia 30 de agosto, na Escola Osvaldo Piana, e levará um mutirão de serviços gratuitos de saúde, cidadania e lazer à população local.

“Quando a gente escuta o povo e anda pelas ruas, entende a real necessidade das famílias. Aquela erosão, sem proteção e sem acostamento, é um risco diário. Já tirou vidas e não pode continuar assim. Vou levar esse problema pessoalmente ao prefeito Léo Moraes para uma ação efetiva. Em agosto, voltaremos com o Cidadania no Bairro para levar ainda mais apoio e dignidade para essa comunidade que tanto merece”, afirmou Eyder Brasil.