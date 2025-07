Laerte Gomes anuncia R$ 5 milhões para recuperação de estradas em Ji-Paraná durante entrevista

Durante entrevista a um programa de rádio, em Ji-Paraná, apresentado por Licomédio Pereira e Claudinei Sorci, com a participação do Dr. Edson Aleotti, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) destacou importantes ações que vem desenvolvendo no município e anunciou novos investimentos para a recuperação de estradas vicinais da região.

O parlamentar começou a entrevista falando sobre o sucesso da 44ª Expojipa, destacando que foi o deputado que mais destinou recursos à associação organizadora do evento. Segundo ele, os dias com maior público foram justamente aqueles com portões abertos, graças às emendas parlamentares destinadas para fomentar eventos culturais e impulsionar a economia local.

Ainda durante a conversa, Laerte anunciou que vai destinar R$ 2,5 milhões para a prefeitura de Ji-Paraná. Os recursos serão utilizados na contratação de máquinas e na compra de diesel e peças para recuperação das estradas de responsabilidade da administração municipal. A ação visa garantir melhores condições de trafegabilidade para os produtores rurais, especialmente neste período de grande demanda nas áreas produtivas do município.

“Sem estrada o produtor não consegue fazer o município crescer”, afirmou o deputado, destacando que o investimento atende solicitação dos vereadores da sua base aliada: Licomédio Pereira, Anderson de Mattos, Lorenil Gomes, Edinho Fidélis, Procópio, Weslei Brito, André da Royal e Scopony.

Além disso, Laerte informou que já entrou em contato com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), solicitando apoio para a mesma finalidade. O presidente prontamente confirmou o envio de mais R$ 2,5 milhões, totalizando R$ 5 milhões em recursos para recuperação das estradas de Ji-Paraná.

O deputado agradeceu o apoio do governador Marcos Rocha (União Brasil) e do diretor-geral do DER, Cel. Eder, que já disponibilizaram maquinários para atender o município. Ele reforçou que essa é uma ação conjunta entre executivo estadual, Assembleia Legislativa e gestão municipal.

Durante a entrevista, Laerte Gomes também falou de outras ações em Ji-Paraná e em diversos municípios, como entrega de implementos agrícolas, investimentos na saúde e apoio ao esporte.