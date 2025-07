PF prende homem por queimada ilegal em Itapuã d’Oeste durante operação “Sentinelas da Amazônia”

A Polícia Federal (PF) prendeu, na última quinta-feira, 16, mais um homem por prática de queimada ilegal nas proximidades da BR-364, em Itapuã d’Oeste, município localizado na região central de Rondônia.

A ação integra a operação Sentinelas da Amazônia 2025, que reforça a presença do Estado no combate a crimes ambientais e na preservação dos biomas da Amazônia Legal.

De acordo com a corporação, essa é a terceira prisão em flagrante por incêndio ambiental registrada somente nesta semana. No caso mais recente, os policiais avistaram uma intensa fumaça saindo de uma propriedade rural. Ao se aproximarem, encontraram um foco de incêndio ativo, com risco iminente de propagação para áreas adjacentes.

O responsável pela área alegou que realizava a queima de lixo doméstico, mas a situação encontrada no local contrariava essa versão. Diante das evidências, os agentes deram voz de prisão ao proprietário, que foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho/RO.

O fogo foi contido por funcionários da fazenda. As investigações continuam e as fiscalizações na região estão sendo intensificadas. A PF reafirma seu compromisso com o enfrentamento aos crimes ambientais e a preservação da floresta amazônica.

>>>Vídeos: