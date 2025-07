Três homens morrem em colisão frontal entre carro e carreta na BR-364 em Candeias do Jamari

Três homens identificados como José Lindomar A., de 54 anos, Jandailson M. S., de 27, e João Gabriel S., de 24, morreram em um grave acidente ocorrido na noite de sexta-feira (18), na altura do quilômetro 50 da BR-364, na região de Vila Nova Samuel, no município de Candeias do Jamari.

As vítimas estavam retornando do interior do estado, onde trabalhavam, e seguiam para Porto Velho, com o objetivo de embarcar em um voo para Cotia, em São Paulo, onde residiam. O grupo atuava no setor de armação e lentes para óculos.

O veículo utilizado na viagem havia sido alugado, mas apresentou falhas mecânicas e precisou ser substituído por um modelo Polo. Os três homens tentavam chegar ao aeroporto da capital rondoniense quando ocorreu a colisão fatal.

De acordo com as informações, o condutor do automóvel teria realizado uma ultrapassagem em trecho proibido da rodovia, momento em que colidiu frontalmente com uma carreta. Após o impacto, o carro foi arrastado por cerca de 200 metros, e os ocupantes morreram presos às ferragens.

Na carreta, três pessoas também ficaram feridas, mas sem risco de morte.