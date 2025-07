Operação policial apreende droga, arma e prende quatro suspeitos em Cerejeiras

Na manhã desta terça-feira, 22, a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça no curso das investigações do homicídio ocorrido no dia 16 de junho de 2025, que teve como vítima H. M. O. S., (leia mais AQUI).

A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, reforçando a atuação integrada das forças de segurança no combate à criminalidade.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos mais de 620 gramas de entorpecentes, uma arma de fogo, celulares e outros objetos de interesse para o inquérito, que devem auxiliar na elucidação do crime.

Além das apreensões, quatro pessoas foram presas em flagrante e conduzidas à delegacia para os procedimentos legais.

O delegado Mayckon Pereira, responsável pela investigação, destacou a relevância da operação:

“Trata-se de um crime grave, que abalou a comunidade local. Desde o início das investigações, buscamos elementos para identificar todos os envolvidos. As buscas realizadas hoje representam um avanço significativo. O apoio da Polícia Militar, por meio do Núcleo de Inteligência, foi fundamental para o êxito da ação. Importante ressaltar que as prisões por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo contribuem, ainda que indiretamente, para reduzir os crimes patrimoniais, pois o tráfico frequentemente se sustenta por meio da receptação de objetos furtados, o que alimenta uma rede criminosa que impacta diretamente a segurança da população”.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e informa que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos no homicídio.

A colaboração da população é fundamental. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (69) 9994-5586.