PM recupera motocicleta com registro de furto no bairro 5º BEC em Vilhena

Uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha e com placa de Cacoal, que possuía restrição por furto/roubo, foi localizada por uma guarnição da Polícia Militar no bairro 5º BEC, em Vilhena.

O veículo estava estacionado nos fundos de um imóvel e foi recuperado após denúncia anônima sobre a presença de um veículo com registro criminal.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os policiais se deslocaram até o endereço informado e foram recebidos pelo atual morador, que relatou ter chegado recentemente ao local após trabalhar em uma colheita de café. Ele contou que alugou uma das duas casas existentes no terreno e, ao se mudar, já encontrou a motocicleta no fundo da propriedade.

Durante a verificação, foi constatado no sistema que a moto havia sido furtada no dia 25 de junho de 2025. A proprietária do veículo seria uma mulher, que atualmente estaria trabalhando em uma fazenda no município de Cáceres, no Mato Grosso.

O atual ocupante do imóvel relatou ainda que, segundo informações de vizinhos, a motocicleta estaria sob posse anterior de um neto da proprietária do terreno. A avó do jovem, que reside no local e sofre de Alzheimer, confirmou de forma vaga que o neto teria adquirido o veículo em Cacoal, mas não soube fornecer detalhes sobre a suposta negociação.

Diante dos fatos e da confirmação da restrição por furto, os policiais recolheram a motocicleta e a apresentaram, junto com a chave de ignição, na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde o caso foi registrado como veículo recuperado. A Polícia Civil deve investigar a origem do veículo e possíveis envolvidos no crime.