VÍDEO: primeira-dama Luana Rocha fala sobre projetos sociais, política e ruptura entre governador e vice em RO

Em entrevista concedida ao jornalista Robson Oliveira, de Porto Velho, a secretária de Ação Social de Rondônia e primeira-dama do Estado, Luana Rocha, abordou com franqueza temas ligados à gestão pública, aos projetos da assistência social e à crise política envolvendo o governador Marcos Rocha e o vice-governador Sérgio Gonçalves.

Sem filtros, Luana respondeu a todas as perguntas e ainda revelou que pretende disputar uma vaga no Congresso Nacional.

Durante a entrevista, Luana reafirmou seu compromisso com o trabalho social, destacando iniciativas voltadas à proteção de famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo ela, os programas da Secretaria de Ação Social têm alcançado resultados importantes em várias regiões do estado, com foco na inclusão, fortalecimento de vínculos e melhoria da qualidade de vida da população atendida.

Ao ser questionada sobre a ruptura entre o governador e o vice, Luana foi direta: “Não foi da nossa parte. O Marcos, até o último momento, acreditava que o Sérgio cumpriria com a palavra. Quando ele fez o movimento político que fez, ficou claro que a ruptura veio dele.” Ela completou afirmando que a separação entre os dois líderes já está evidente: “Não dá mais liga. Isso já está claro.”

Sobre possíveis articulações políticas nos bastidores para a saída do vice-governador, Luana respondeu: “Olhe nos meus olhos. Eu não conheço isso. Não posso afirmar nada”.

A primeira-dama também comentou sobre Fernando Máximo, ex-secretário de Saúde do Estado, apontando que ele foi uma das figuras políticas construídas dentro da gestão do governador. No entanto, demonstrou decepção com sua trajetória: “O Marcos deu oportunidade para muitas pessoas, construiu nomes dentro do governo. Mas gratidão e reconhecimento não vêm de todos”.

Com relação às eleições de 2026, Luana Rocha revelou que tem intenção de disputar uma cadeira no Congresso Nacional, mas evitou confirmar alianças ou nomes para o governo: “O cenário ainda está aberto. Existem muitas proposituras. Eu estou preparada para seguir meu caminho.”

Durante toda a entrevista, Luana destacou que a política surpreende constantemente e que muitas pessoas revelam suas verdadeiras intenções apenas quando chegam ao poder. “Existe uma máxima que diz: quer conhecer um homem, dê poder a ele. E é exatamente isso”, analisa.

Ao final da conversa, a secretária afirmou que continua focada em seu trabalho na assistência social, mas atenta aos movimentos políticos que envolvem o futuro do estado de Rondônia.