Eyder Brasil propõe uso de internet via satélite Starlink em viaturas da PM

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) a indicação para a implementação do sistema de internet via satélite Starlink nas viaturas da Polícia Militar que atuam nas zonas rurais de Rondônia.

A proposta busca garantir comunicação estável e eficiente entre as guarnições e as centrais de comando, especialmente em regiões de difícil acesso e com sinal limitado.

“A medida é urgente diante do crescimento da criminalidade e da constante expansão urbana, que impõem novos desafios à segurança pública. A adoção da tecnologia permitirá resposta mais rápida às ocorrências, além de oferecer mais segurança aos policiais durante o serviço. Temos tecnologia disponível e recursos que possibilitam uma implementação gradual, com grande impacto positivo para o nosso estado”, afirmou Eyder Brasil.

A iniciativa representa um passo importante na modernização das forças de segurança, contribuindo para a redução de custos operacionais a longo prazo e para o fortalecimento das instituições.