VÍDEO: PM resgata Pitbull abandonado e ferido com sinais de tiro na área rural de Vilhena

A ação de uma guarnição da Polícia Militar de Vilhena salvou a vida de um cachorro da raça Pitbull, encontrado abandonado e ferido com sinais de maus-tratos na área rural de Vilhena. O caso, que comoveu a equipe policial, resultou em uma rede de solidariedade para socorrer o animal.

No último domingo, 3, os policiais foram acionados para atender a uma denúncia na Linha 135. Ao chegarem ao local, eles constataram que um Pitbull de cor marrom estava amarrado com uma corda dentro de uma mata, com ferimentos visíveis na cabeça e no olho. Aparentemente, as lesões foram causadas por disparos de arma de fogo, e o autor da crueldade não foi localizado.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas informou que não teria um local adequado para abrigar o animal. Os militares também procuraram ONGs que cuidam de animais abandonados e feridos, mas elas também se recusaram, alegando não ter condições para cuidar do cão. Diante da situação, a própria guarnição da PM decidiu recolher o animal e levá-lo para a sede do Batalhão, onde iniciaram uma verdadeira operação para conseguir ajuda.

Através de contatos, a equipe policial agilizou atendimento veterinário na clínica Dream Pet’s, localizada no bairro Jardim Eldorado. Além disso, a loja Mundo AquaPet, por meio de seu proprietário, Bruno Michel, se sensibilizou com a história e doou um saco de ração para alimentar o cachorro.

O final feliz para o cão veio com uma atitude de grande generosidade: o Sargento da PM A. Santos se prontificou a adotar o animal e cuidar dele. Com a ajuda dos policiais, o Pitbull agora tem uma segunda chance de vida, recebendo o tratamento necessário e o carinho de uma família.

A ocorrência, que seria apenas um registro de maus-tratos, se transformou em uma história de compaixão e resgate. Embora o autor do crime não tenha sido encontrado, a rápida ação dos policiais e a solidariedade de voluntários garantiram que o animal não fosse mais uma vítima do abandono e da crueldade.

>>>Vídeo abaixo: