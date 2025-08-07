VITÓRIA DA OPOSIÇÃO: Senado alcança maioria para o impeachment de Alexandre de Moraes e garante votação da anistia do 8 de janeiro

A oposição no Senado Federal alcançou as 41 assinaturas necessárias para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

A vitória veio após dois dias de obstrução no plenário e pressão contra os senadores que estavam indecisos referente ao impeachment.

O senador Jaime Bagattoli (PL), um dos primeiros a ocupar a mesa do plenário da Casa falou da vitória e dos próximos passos para o afastamento do ministro.

“O povo nos confiou essa missão e conseguimos as 41 assinaturas necessárias para entrar com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, obedecer a vontade da maioria da casa e dar andamento a isso”, declarou o senador.

Bagattoli também explicou que foi dialogado com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta a urgência para a votação da anistia do 8 de Janeiro e o fim do foro privilegiado, pautas que também estavam no pacote de reivindicações do grupo. O compromisso é pautar as duas matérias ainda na próxima semana, segundo a oposição.

“O foro privilegiado precisa ser revisto para que isso não continue a ser uma forma chantagem do STF contra os parlamentares. Já sobre a anistia, tenha certeza de que quando ela chegar ao Senado não faltará apoio para que alcancemos a pacificação do país. Precisamos que o Congresso Nacional retome para si a responsabilidade de legislar”, acrescentou Bagattoli.