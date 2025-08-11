Grêmio faz o impossível contra Sport e Mano Menezes atinge fundo do poço

Não existe nada tão ruim, que não possa ficar pior: o ditado popular que ilustra perfeitamente o 2025 do Grêmio.

Após perder o título gaúcho para o arquirrival e ser eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Tricolor conseguiu, talvez, a maior das proezas: perder em casa para o lanterna do Campeonato Brasileiro.

E não se trata de “qualquer” lanterna. Em 16 partidas disputadas no certame antes da noite deste domingo (10), o Sport não havia vencido ninguém — eram dez derrotas e seis empates. Uma das piores campanhas de primeiro turno na história do Brasileirão.

Mas nem diante de um adversário tão frágil, a equipe de Mano Menezes conseguiu se impôr. Pelo contrário. O Grêmio mal deu trabalho ao goleiro adversário e, de quebra, viu o Rubro-Negro explorar sua enorme desorganização defensiva. Derrota amarga e muitas vaias (merecidas) na Arena.

A temporada do Grêmio até o momento

Vice-campeão gaúcho diante do arquirrival Internacional — perdendo a chance de ser octa pela primeira vez na história;

Eliminado pelo CSA na terceira fase da Copa do Brasil;

Eliminado pelo Alianza Lima no playoff da Copa Sul-Americana;

15º colocado do Campeonato Brasileiro;

Campeão da Recopa Gaúcha

Fim da linha para Mano Menezes?

Até o momento, não há informações sobre uma possível saída de Mano Menezes. Mas é preciso falar sobre o fraco trabalho do técnico gremista, que chegou ao clube com a missão de reerguer o time e consolidar uma filosofia de jogo. Coisa que não passou nem perto de conseguir.

O que se vê desde que o experiente treinador assumiu é uma falta de consistência e um futebol burocrático, irritante e pouco atraente. O Tricolor tem apresentado enormes dificuldades tanto na criação de jogadas quanto na solidez defensiva.

Este último ponto, inclusive, costuma ser uma das marcas positivas nos trabalhos de Mano. No Grêmio, porém, definitivamente não é. Com Gustavo Quinteros, a equipe sofreu 21 gols em 20 jogos. Com o novo técnico (nem mais tão novo assim), 23 em 22. Em nada melhorou.

Falta de padrão de jogo, desorganização tática, repertório pobre, confiança abalada… As deficiências do Grêmio de Mano Menezes são incontáveis. Hoje, não é exagero nenhum dizer que o time gaúcho pratica o pior futebol da Série A. Ou pelo menos um dos três piores.

A pergunta que fica é: esse, de fato, é o fundo do poço? Ou vem novas tragédias por aí? Questionamentos que Mano terá que responder a partir do próximo jogo. Isso se ele continuar no comando do Imortal…

Como foi a vitória do Sport sobre o Grêmio

Um lance de perigo em 45 minutos. Esse foi o primeiro tempo do Grêmio diante do lanterna do Brasileirão. Com exceção de uma triangulação entre Cristian Olivera, Alysson e Riquelme, que culminou em finalização do meia de 18 anos — defendida por Gabriel —, o Tricolor nada produziu.

E como se não bastasse a inoperância ofensiva, a equipe de Mano Menezes por pouco não saiu atrás no marcador. Aos 28 minutos, Léo Pereira passou como quis pela marcação de Camilo na ponta esquerda, invadiu a área e finalizou sem ângulo. Tiago Volpi voou para espalmar e evitar o gol do Sport.

Veio a etapa complementar, e a apatia gremista se manteve intacta. Precisando desesperadamente da vitória — dada a situação caótica na tabela de classificação —, o Leão puniu a desorganização dos donos da casa logo aos cinco minutos. Léo Pereira recebeu livre pela esquerda e cruzou rasteiro na direção de Matheusinho, que nas costas de Marlon e Wagner Leonardo, só teve o trabalho de escorar para as redes.

E agora, Grêmio?

Com a derrota, o Grêmio estacionou nos 20 pontos e caiu para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Primeiro time da zona de rebaixamento, o Vasco, que empatou com o Atlético-MG na rodada, tem 16.

O Tricolor Gaúcho volta a campo no próximo domingo (17), quando enfrenta o Galo, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Próximos jogos do Grêmio

Atlético-MG x Grêmio — Campeonato Brasileiro — domingo, 17 de agosto, às 16h

Grêmio x Ceará — Campeonato Brasileiro — sábado, 23 de agosto, às 21h

Flamengo x Grêmio — Campeonato Brasileiro — domingo, 31 de agosto, às 16h