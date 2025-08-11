PC divulga foto de comparsa de atirador preso após tentativa de homicídio em barbearia de Vilhena

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), divulgou nesta segunda-feira, 11, a foto de Kayk Junior Vieira Teixeira, de 21 anos, apontado como comparsa de R.F.S., preso em flagrante após efetuar disparos contra dois homens em uma barbearia na Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, no último dia 7 de julho, em Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com as investigações, a ação criminosa teria como motivação uma guerra entre facções que atuam na região. As vítimas, D.S.B., proprietário do estabelecimento, e M.D.R., cliente que estava no local, foram atingidas e socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas à UPA, onde permaneceram internadas por alguns dias. Ambas já estão fora de perigo.

Segundo apurado, por volta das 18h15 do dia do crime, R.F.S. entrou na barbearia portando uma pistola Taurus G2C calibre 9mm e efetuou vários disparos contra os dois homens. Após o ataque, ele tentou fugir com o apoio de Kayk, que o aguardava do lado de fora em uma motocicleta. A dupla, no entanto, não conseguiu deixar o local com o veículo e fugiu a pé.

A Polícia Militar prendeu R.F.S. ainda na noite do crime, mas Kayk conseguiu escapar e, desde então, está foragido. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele, e o pedido foi deferido pela Justiça.

Para auxiliar nas buscas, a imagem de Kayk foi divulgada e a população pode repassar informações de forma anônima pelos telefones (69) 3322-3001 ou 197 (WhatsApp), além do contato com a Unisp pelo número (69) 9914-3649 (WhatsApp da DERCCV) ou com a Polícia Militar pelo telefone (69) 3322-3935.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para capturar o foragido e garantir a responsabilização dos envolvidos, visando maior segurança à população vilhenense.